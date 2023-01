Igor Bosel avalia estreia pelo Paysandu como ‘fantástica’ e projeta bom ínicio de Parazão 2023

"Fantástica". Foi assim que o lateral-direito Igor Bosel definiu a estreia com a camisa do Paysandu, na vitória bicolor de 2 a 0 sobre a Seleção de Barcarena, em amistoso realizado no último final de semana. Vindo do banco de reservas, o jogador atuou alguns minutos da partida, mas mesmo assim conta que já deu pra sentir o apoio da Fiel no estádio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Foi um dia muito fantástico para mim entrar em campo com essa torcida apaixonada e eletrizante nós apoiando do início ao fim. A torcida do Paysandu é espetacular. Para nós jogadores é muito importante ter eles por perto. Com certeza será o nosso décimo segundo jogador", disse Igor.

VEJA MAIS

Depois da vitória sobre a seleção de Barcarena, agora é o momento do elenco bicolor virar a chave. No final de semana, o Papão terá o primeiro duelo oficial da temporada 2023, pela estreia do Campeonato Paraense. De acordo com Bosel, o trabalho realizado no interior do estado será importante para que a equipe entre 100% focada no Estadual.

"O trabalho [de pré-temporada] vem sendo bom. Foram duas semanas bastante proveitosas, conhecendo o máximo e colocando em prática tudo que o professor Márcio Fernandes tem passado pra nós. Agora, o professor vai passar os últimos detalhes que faltam ajustar", ressaltou.

O Paysandu estreia no Parazão no próximo domingo (22), às 9h45, no estádio da Curuzu, em Belém, diante do Bragantino. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.