Herói do Paysandu na La Bombonera, ex-atacante campeão mundial se torna técnico de futebol

O ex-atacante do Paysandu Iarley anunciou pelo Instagram que vai iniciar a carreira como técnico de futebol. O ex-jogador é o autor do gol da épica vitória do Paysandu sobre o Boca Juniors na La Bombonera, por 1 a 0, na Copa Libertadores de 2003.

Como jogador, Iarley, hoje com 47 anos, conquistou diversos títulos importantes, como a Liberta de 2006, pelo Internacional, além de ser bi do mundial de clubes, pelo próprio Inter e pelo Boca Juniors. No Paysandu, o jogador venceu o Parazão 2013.

"Uma nova etapa da minha carreira começa a ser trilhada. Hoje, já posso dizer que estou apto a trabalhar como técnico de futebol. Um desafio que sempre me atraiu. Atenção clubes e empresários, estou aberto para novos projetos e grandes desafios", contou Iarley pelo Instagram.