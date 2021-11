VÍDEO: Há dois anos, Paysandu era derrotado pelo Cuiabá na final da Copa Verde

O dia 20 de novembro ficou marcado na história do Paysandu por um episódio traumático para alguns torcedores. Há dois anos, no estádio do Mangueirão, em Belém, o Papão perdeu o título da Copa Verde para o Cuiabá. Na ocasião, o Bicola foi derrotado de 1 a 0 no tempo normal e acabou sendo batido, novamente, na disputa dos pênaltis.

Na época, o Papão vinha de outra derrota traumática. Um mês antes do duelo pela competição regional, a equipe paraense havia perdido as quartas de final da Série C para o Náutico, em um jogo recheado de polémicas de arbitragem. Devido a derrota, os bicolores não alcançaram o principal objetivo da temporada, que era o acesso à Série B.

Após a derrota para o Timbu, o Paysandu voltou a focar na Copa Verde. Até a final, o Papão bateu dois adversários paraenses: Bragantino, nas quartas, e Remo, nas semis.

Na primeira pratida da decisão contra o Cuiabá, vitória bicolor fora de casa por 1 a 0, gol do atacante Nicolas. No jogo de volta, bastava um empate para que o Papão conquistasse o terceiro título da Copa Verde.

A partida começou com o Bicola tendo as melhores chances de gol. Ainda no primeiro tempo, por pouco a equipe paraense não abriu o placar. Na segunda parte do jogo, o Cuiabá saiu pra cima e igualou as ações.

Na reta final do jogo, tudo se encaminhava para o empate e, consequentemente, o título do Papão. No entanto, tudo mudou no último minuto. Em bola cruzada na área, o lateral Paulinho, do Cuiabá, cabeceou pro gol e abriu o placar. Resultado do tempo normal: 1 a 0 pra equipe do centro-oeste e decisão nos pênaltis.

Nas cobranças na marca da cal, Giovanni, goleiro do Paysandu, defendeu a cobrança de Ednei, do Cuiabá, e deixou o Bicola na frente. A vantagem seguiu até o último pênalti, cobrado pelo bicolor Caique Oliveira. O jogador fez a cobrança de uma forma "diferente" e mandou a bola pra fora.

Na cobranças alternadas, Felipe Marques fez pro Cuiabá e Nicolas, autor do gol na primeira partida, disperdiçou. Resultado: vitória do Cuiabá, que garantiu o segundo título da Copa Verde.

Ficha técnica

Paysandu 0 x 1 Cuiabá

Data: 20 de novembro de 2019

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Cartões Amarelos

Paysandu: Giovanni, Caíque Oliveira e Tomas Bastos

Cuiabá: Jonas, Anderson Conceição, Paulinho, Moisés, Djavan e Tsunami

Cartão Vermelho

Não houve

Gols

Cuiabá: Paulinho, aos 49 do segundo tempo

Paysandu: Giovanni; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Caíque Oliveira, Wellington Reis (Thiago Primão) e Tomas Bastos (Leandro Lima); Vinícius Leite, Elielton (Hygor) e Nicolas. Téc: Hélio dos Anjos

Cuiabá: Victor Souza; Jonas, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Moisés (Alex Ruan), Djavan; Toty (Gutiérrez) e Alê (Escudero); Jefinho e Felipe Marques. Téc: Marcelo Chamusca.