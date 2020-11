Torcedores do Remo relembram final entre Paysandu x Cuiabá e batizam de data de 'Caíque Day'

No dia 20 de novembro de 2019, o Paysandu encarou o Cuiabá-MT, pelo jogo de volta da Copa Verde, no Mangueirão, em Belém. A partida foi decidida nas penalidades, já que o Cuiabá venceu no tempo normal por 1 a 0, com um gol nos acréscimos da partida. Foi então que o personagem da disputa de pênaltis apareceu e foi lembrado por torcedores do Remo. Caíque Oliveira.

Após demorar bastante para cobrar a penalidade, parar e voltar, Caíque Oliveira deslocou o goleiro do Cuiabá, mas chutou para fora, recolocando o Dourado na disputa. O Cuiabá acabou ficando com o título, decretando o fim do sonho do Papão de conquistar o tricampeonato da competição regional.

Em redes sociais, os torcedores do Remo provocaram: "'batizaram" a data de “Caíque Day”.