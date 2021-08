VÍDEO: Há 19 anos, Paysandu conquistava a sua primeira vitória no Maracanã contra o Flamengo

No dia 24 de agosto de 2002, o Paysandu viajou até o Rio de Janeiro-RJ para enfrentar o Flamengo-RJ. O Papão tinha acabado de retornar à elite do futebol nacional e venceu o Mengão de virada, por 2 a 1.

O Flamengo tinha no time o goleiro Júlio César, além de Athirson, atacante Caio, que hoje é comentarista da Globo, além de Liédson. O clube carioca saiu na gente com o gol de Zé Carlos, aos 13 minutos do segundo tempo. Jóbson empatou aos 16 e Balão, fez o gol da vitória aos 31 minutos. Foi a primeira vitória do Papão no Maracanã.

Assista aos gols

Ficha técnica da partida

Local: Maracanã – Rio de janeiro (RJ)

Árbitro: Luciano Almeida (DF)

Cartões amarelos: Pedro Paulo e Jóbson (Pay); André Gomes (Fla).

Gols: Zé Carlos 13’/2T (Fla); Jóbson 16’/2T e Balão 31’/2T (Pay)

Flamengo: Júlio César; Édson, André Bahia, Thiago (Renan) e Athirson (Ânderson); Jorginho, André Gomes, Hugo; Caio (Marquinhos), Zé Carlos e Liédson. Técnico: Lula Pereira.

Paysandu: Marcão; Valentim, Pedro Paulo, Sérgio e Souza; Sandro, Jóbson, Vélber (Trindade) e Rogerinho Gameleira; Jajá (Balão) e Vandick. Técnico: Givanildo Oliveira.