Há 18 anos, Paysandu perdia para o Boca Juniors e dava adeus à Libertadores; assista

No dia 15 de maio de 2003, o Paysandu encarou o Boca Juniors da Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, no Estádio de La Bombonera, vitória paraense por 1 a 0, gol de Iarley e vantagem de jogar pelo empate.

Em uma dia de greve dos rodoviários em Belém, o Mangueirão recebeu quase 60 mil torcedores para Paysandu x Boca. Em campo a tradição do time argentino fez a diferença. O astro do time Schelotto abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo o Paysandu chegou ao empate com Lecheva, aos seis minutos. Mas o Paysandu não conseguiu segurar o placar, ao 12 minutos, Delgado fez 2 a 1 para o Boca. O clube paraense sentiu o gol e o clube argentino se aproveitou.

Aos 22 minutos Schelotto ampliou e três minutos depois, novamente Schelotto marcou 4 a 1 para o Boca. Os argentinos gastaram o tempo, tocaram a bola, mesmo com o Paysandu diminuindo com um gol contra de Burdisso, aos 41 minutos, o Boca levou a melhor por 4 a 2 e seguindo na competição até o título, conquistado em cima de outro brasileiro, o Santos-SP.

Já o Paysandu saiu da competição com o melhor aproveitamento de um clube brasileiro na competição. O Papão obteve 70,83% de aproveitamento, com oito partidas, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.