VÍDEO: Treinador histórico do Paysandu revela mágoa com dirigentes: 'Difícil de engolir'

Um dos maiores técnicos da história do Paysandu, o legado de Givanildo Oliveira na Curuzu é incontestável. Mas apesar disso, o treinador revelou em uma entrevista a um canal do YouTube ainda ter mágoas com os dirigentes do Papão da época de ouro bicolor, no início dos anos 2000.

No período, o Paysandu de Givanildo foi tricampeão estadual (2000, 2001, 2002), vencedor de uma Copa Norte (2001), uma Série B do Brasileiro (2001) e da Copa dos Campeões (2002), que classificou a equipe à Copa Libertadores. Porém, relembrou a saída do clube antes de disputar o torneio internacional.

"Eu não fui no jogo [contra o Boca Juniors]. Foi uma das covardias que têm no futebol e como tem. Essa é uma difícil de engolir. Tínhamos ganho tudo. Dois anos e meio lá [no Paysandu]. Quer dizer, quando fomos para a Libertadores, que foi eu que coloquei, antes do jogo com o Boca me mandaram embora", comentou.

ASSISTA À ENTREVISTA DE GIVANILDO OLIVEIRA (TRECHO SOBRE O PAYSANDU AOS 3:20 MINUTOS)

VITÓRIA SOBRE O BOCA

No dia 24 de abril de 2013, a vitória de 1 a 0 do Paysandu, diante do Boca, ganhou repercussão mundial. Poucos clubes brasileiros conseguiram vencer o time argentino em seus domínios. O clube paraense venceu com o gol do atacante Iarley, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Entretanto, foi eliminado na volta, com a derrota por 4 a 2 no Mangueirão.

Veja a campanha do Paysandu na Libertadores de 2003

Sporting Cristal (PER) 0 x 2 Paysandu

Paysandu 0 x 0 Cerro Porteño (PAR)

Paysandu 3 x 1 Universidad Católica (CHI)

Paysandu 2 x 1 Sporting Cristal (PER)

Cerro Porteño (PAR) 2 x 6 Paysandu

Universidad Católica (CHI) 1 x 1 Paysandu

Boca Juniors (ARG) 0 x 1 Paysandu

Paysandu 2 x 4 Boca Juniors (ARG)