FPF e Paysandu vão entrar com representação na CBF contestando o gol do Manaus

A Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Paysandu vão encaminhar uma representação ao presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba, e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contestar o gol marcado a favor do Manaus no jogo contra o Paysandu, pela ida das quartas de final da Copa Verde. A expectativa é ter uma resposta oficial da CBF nos próximos dias. A FPF espera pelo menos a punição do árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadao e do assistente Paulo Cesar Ferreira de Almeida, ambos de Goiás, pelo erro cometido.

"Nós estamos enviando amanhã (hoje) uma nota de repúdio à CBF e ao departamento de arbitragem para anular o jogo do Paysandu e Manaus, que originou o gol do Manaus irregular. Gol inexistente. Foi um absurdo que fizeram com o nosso filiado Paysandu", afirmou o presidente da FPF, Adelcio Torres.

O Paysandu volta para Belém na manhã de quinta-feira. À tarde, o time se reapresenta na Curuzu. Vai ser o primeiro treino sob comando do técnico Itamar Schulle. No domingo (7), Paysandu enfrenta o Manaus, às 16 horas, no Mangueirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. Por causa do empate em 1 a 1 no primeiro jogo, ninguém tem vantagem. A partida vale vaga na semifinal da competição.