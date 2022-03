'Foi uma vitória maiúscula', diz o técnico do Paysandu após 3 por 1 sobre o Águia

Nas palavras do técnico Márcio Fernandes, a vitória do Paysandu sobre o Águia de Marabá foi ‘maiúscula’, com destaque para os jogadores que vêm entrando ao longo das partidas e a penalidade defendida por Elias Curzel, nos acréscimos do segundo tempo. O comandante bicolor viu um time entrosado, com muita garra e disposição para enfrentar as difíceis viagens por todo estado.

VEJA MAIS

“Eu acho que foi uma partida, como todas de semifinal, muito disputada, mas a equipe do Paysandu mostrou superioridade muito grande, teve inteligência para jogar e conseguiu uma vitória maiúscula. Erramos em alguns pontos que tentaremos corrigir, mas hoje foi uma boa apresentação apesar dos contratempos”, avalia.

Paysandu e Águia fazem novo duelo na próxima quarta-feira, às 20 horas, na Curuzu. Até lá, o treinador quer recuperar os atletas da exaustiva viagem de ônibus, entre a cidade de Marabá e a capital paraense. “A gente vai ter primeiro que recuperar a equipe, uma viagem desgastante e o tempo curto entre uma partida e outra. Isso dificulta muito, os jogadores se superam para manter o ritmo e o nível de intensidade”, aponta.

Entre os destaques da vitória, Fernandes citou a partida de Serginho, que fez um belo gol ampliando o placar em favor dos bicolores. “O Serginho é um jogador que conheço, esteve comigo na base do Santos, passou pelo Palmeiras. É um jogador com muita categoria e vai nos ajudar muito. O gol dele mostra que é um jogador de qualidade”, destaca. Aos 47, o Paysandu fez falta na área e a arbitragem assinou a penalidade. Na cobrança de Luan Parede, Elias Curzel provou que está totalmente recuperado das últimas partidas e defendeu o que seria o segundo gol do Águia.

Imediatamente o goleiro foi abraçado pelos companheiros, que aproveitaram para comemorar a vitória. “Só tem um jeito de dar certo, quando todo mundo está envolvendo, puxando para o mesmo lado. Precisamos mexer muita coisa, não era preciso correr riscos, mas o Elias foi muito bem no pênalti, nos salvou e manteve a diferença”, encerra.