Remo e Paysandu largam na frente por vagas na final do Parazão; saiba mais

Após a primeira rodada das semifinais do Campeonato Paraense, as duas maiores forças do futebol no estado vão consolidando o favoritismo e saem na frente pelo objetivo de decidir o Parazão. Remo e Paysandu jogaram neste final de semana, ambos fora de casa, e saíram de campo com vitória, abrindo vantagem no duelo de dois jogos.

No sábado, o Leão Azul foi até o estádio Francisco Vasques para enfrentar a Tuna Luso. Apesar do jogo ser de mando da Tuna, a torcida azulina foi quem marcou maior presença e viu o time do técnico Paulo Bonamigo vencer a partida por 2 a 1. Os gols do time foram marcados por Erick Flores e Anderson Uchôa. Na próxima terça-feira os times voltam a se enfrentar, no Baenão, onde o Remo pode empatar e mesmo assim avança para a final.

Já o Paysandu teve trabalho, jogando em Marabá, mas passou pelo Águia, na outra semifinal. Os bicolores venceram por 3 a 1, gols de Danrlei, Serginho e Polegar. No duelo de volta, na próxima quarta-feira, o O Papão também pode empatar para chegar à final do campeonato.

Remo e Paysandu fizeram até aqui as melhores campanhas do certame. O time bicolor tem oito vitórias em 11 jogos, enquanto o Leão Azul vem logo atrás com cinco vitórias em 11 partidas. A última vez que ambos se encontraram na final do Parazão foi na edição de 2020. A Federação Paraense de Futebol ainda não marcou a data dos jogos da grande final.