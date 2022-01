Executivo do Paysandu detalha busca por zagueiro e volante para o Parazão

Com o elenco quase completo para a disputa da próxima temporada, o Paysandu ainda busca a contratação de um volante e de um zagueiro antes do Parazão. No entanto, a procura pelos jogadores não avançou nos últimos dias. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol bicolor, Fred Gomes.

De acordo com o dirigente bicolor, não houve novidades em relação à procura de novos jogadores desde o início da semana. Além disso, Fred afirmou que não há prioridade na busca de atletas de outras posições.

Na última segunda-feira (17), durante um evento com a imprensa, o executivo afirmou que o Paysandu precisava se reforçar em mais duas posições, antes do estadual.

"Sobre outras contratações, precisamos ainda de mais um primeiro volante e um zagueiro. São as peças que nós estamos necessitando. E qualquer jogador de qualidade que se encaixe no nosso perfil financeiro e venha abraçar esse projeto de levar o Papão à Série B, a gente vai tentar, sim, trazer", disse Fred.

Até o momento o Paysandu já oficializou as contratações de 16 jogadores: os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard, os laterais Polegar, Igor Carvalho, João Paulo e Patrick Brey, os zagueiros Genílson, Heverton e Marcão, os volantes Bileu e Christian, o meia Ricardinho e os atacantes Henan, Marcelo Toscano, Alex Silva e Robinho. Além do técnico Márcio Fernandes.

Vale lembrar, o Paysandu estreia no Parazão no dia 26 de janeiro, às 21h30, contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com, assim como toda a cobertura da edição 2022 do Campeonato Paraense.