Com Remo em segundo, Paysandu lidera ranking digital entre os clubes paraenses; confira

Com dados coletados até o último dia 15 de janeiro, o Paysandu é o líder do ranking digital entre clubes paraenses. Segundo a lista, feita pelo estudante Jonathas Freitas, que contabiliza o total de seguidores no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, o clube bicolor aparece em primeiro com 1,023,362 seguidores. O Facebook é onde o Papão tem mais seguidores, com 378,814.

Remo vice-líder

Já o Remo, rival bicolor, aparece em segundo lugar, com 1,008,334. Ou seja, a diferença do Paysandu para o Leão é de 15,028 seguidores. Assim como o Papão, o clube azulino também tem mais seguidores no Facebook, com 452,531. Aliás, o Remo é a equipe paraense que tem mais seguidores na plataforma.

Surpresa

A grande surpresa da lista fica por conta do Sport Real, novato clube paraense, do Bairro do Guamá. O time é o terceiro colocado da lista, à frente de equipes tradicionais como a Tuna Luso (4°), Castanhal e São Raimundo. Inclusive, o Sport Real sequer tem Twitter ou YouTube.

Esmac

Além de clubes da elite do Campeonato Paraense e da Segundinha, o ranking também contabiliza a Esmac, uma das principais forças do futebol feminino paraense. A equipe aparece em 20°. À frente, por exemplo, do Amazônia Independente, que vai estrear no Parazão.

1ª Atualização de 2022 do Ranking Digital dos Clubes Paraense... pic.twitter.com/XVmz28N8Qz — Jonhw (@jonhw) January 16, 2022

Confira a classificação pelo número total de seguidores (contabiliza os 10 primeiros e as equipes da elite do estadual)

1°) Paysandu - 1,023,362

2°) Remo - 1,008,334

3°) Sport Real - 77,655

4°) Tuna Luso - 75,318

5°) Bragantino - 59,514

6°) Castanhal - 46,710

7°) São Raimundo - 34,729

8°) Paragominas - 31,196

9°) Águia de Marabá - 21,873

10°) São Francisco - 20,092

12°) Tapajós - 14,301

13°) Independente - 11,737

18°) Caeté - 10,312

19°) Itupiranga - 9,796

29°) Amazônia Independente - 4,761