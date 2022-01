'Rei do acesso', zagueiro quer repetir feito no Paysandu na temporada

Há uma semana da estreia no Campeonato Paraense, o Paysandu entra na fase final de preparação do elenco, em sua pré-temporada no município de Barcarena. Dos 28 atletas relacionados para a viagem, o técnico Marcio Fernandes deve testar as primeiras formações no amistoso do próximo sábado (22), contra a Seleção do município.

Uma das dúvidas para o primeiro amistoso é na zaga, que tem cinco atletas à disposição, os zagueiros Genilson, Heverton e Marcão, recém contratados, além de Kerve e Lucas, que já estavam no elenco. O resultado do primeiro amistoso deve influenciar na onzena titular, que estreia no Parazão contra o Bragantino, no dia 26.

VEJA MAIS

Quem está de olho em uma vaga entre os titulares é Genilson, anunciado no final do ano passado, como esperança para a defesa bicolor. Com passagens vitoriosas por Juventude/RS, São Bernardo/SP e Criciúma/SC, o atleta de 1,84 de altura, quer repetir o passado glorioso, onde conseguiu quatro acessos seguidos nos últimos dois anos.

“A receita (do acesso) é união, trabalho, foco e determinação. É importante estar todo mundo junto e ao final, com as bênçãos de Deus, a gente conseguiu os objetivos principais dos clubes. É preciso ter disciplina. Essa é a receita para um time conseguir ter sucesso”.

O retrospecto favorável, no entanto, não o qualifica para a posição, sem antes passar pelo crivo da comissão técnica e da concorrência com os demais. “Independentemente de quem o professor optar por começar jogando, o clube está bem servido de atletas. Todos têm trabalhado forte, buscando seu espaço sadiamente, buscando aquilo que o professor quer, para que, perto do jogo, ele possa escolher os melhores”, garante.

Atual bi-campeão da competição, o Paysandu corre atrás do tricampeonato, feito conquistado pela última vez entre os anos de 2000 e 2002, no período considerado a era de ouro do Papão, e um motivo a mais para o atual elenco. “São títulos e objetivos expressivos. Conseguindo esse título, quem tiver jogando vai ficar marcado na história. É o que eu busco e venho trabalhando todos os dias para que isso aconteça”, encerra.