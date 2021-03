Exclusivo: diretoria do Paysandu bate o martelo e decide local de intertemporada

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que a delegação do Paysandu irá para Salinas, dando continuidade aos treinamentos visando a Copa do Brasil - o Parazão 2021 está paralisado. Diretoria do Papão alinhou esse período de preparação com os gestores do município de Salinas.

A intertemporada é uma alternativa ao decreto de lockdown publicado pelo Governo do Pará envolvendo a Região Metropolitana de Belém. Ainda não se sabe quantos dias o clube permanecerá em Salinas.

A região está em bandeiramento vermelho, portanto, não está em lockdown, permitindo treinos e exercícios coletivos, com os devidos cuidados. O Paysandu lidera o grupo A do Campeonato Paraense com sete pontos - oriundos de duas vitórias e um empate. Pela Copa do Brasil, venceu o Madureira e está na segunda fase da competição.

Salinas fica distante cerca de três horas de Belém. A delegação bicolor partirá após o almoço desta quarta-feira (17).