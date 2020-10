Ex-técnico do Paysandu evita falar em luta contra o Z2: 'Acredito no potencial para classificação'

O agora ex-treinador do Paysandu, Matheus Costa, comentou a sua saída do clube. Por meio de sua assessoria, Matheus se limitou a enviar uma nota onde reitera que o Papão ainda pode obter a classificação para a próxima fase da Série C, apesar de deixar o clube apenas na oitava colocação, dessa forma, lutando contra o rebaixamento à Série D - apenas um ponto separa os bicolores do Z2.

A nota de Matheus teve o seguinte téor: "Comunico minha saída do Paysandu. Agradeço a oportunidade de trabalho mesmo que tenha sido por um curto período. Muito obrigado aqueles que me receberam com carinho, aos atletas, comissão técnica, diretoria, staff e torcida. Boa sorte ao Paysandu na caminhada. Acredito no potencial de todos que ficam no clube para buscar a classificação".

Matheus ficou apenas quatro jogos no comando bicolor: empates contra o Botafogo-PB e Vila nova-GO e derrotas para Remo e Santa Cruz-PE.

Leia mais:

Carlos Ferreira: comentarista aponta razões para a saída de Matheus Costa do Paysandu

Após demissão de treinador, torcida do Paysandu pede a efetivação de Leandro Niehues no cargo

Enquete: maioria dos torcedores do Paysandu acreditava na demissão do treinador

Possibilidade

Matheus Costa estaria no radar do Operário-PR, clube de Série B e que demitiu o comandante Sérgio Gusmão após três resultados negativos em sequência. A reportagem questionou o assessor de imprensa do treinador, que não confirmou a informação. Ainda segundo o representante, Matheus já está a caminho de Curitiba, local onde fixou residência.