Ex-presidente do Paysandu diz que entrevista foi editada: 'Responsável é a diretoria'

O ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, explicou-se sobre a polêmica declaração em que fala a respeito de uma suposta falta de apoio ao clube, que não conseguiu ascender à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em áudio, Ricardo afirma que o assunto foi mal-interpretado, classificando como polêmica desnecessária. "Usaram parte de um texto meu para bagunçar mais o ambiente do Paysandu. Não responsabilizei a torcida do Paysandu por nada. Os responsáveis são (integrantes) da diretoria. Sempre foi e sempre será", defendeu. "O que disse é que o Paysandu precisava de união", afirmou.

De acordo com a atual gestão do clube, cujo presidente é Maurício Ettinger, o clube deve salário do mês de dezembro e parte do 13º aos jogadores e funcionários. Mesmo assim, a situação não é considerada dramática pelo ex-gestor. "O Paysandu chegou vivo onde chegou porque a torcida aderiu aos programas", colocou Ricardo. Para concluir, Gluck Paul avaliou a relação clube e torcida durante a sua administração. "Foi uma torcida prejudicada pela campanha de desinformação e isso baixou nosso nível de engajamento".