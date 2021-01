Presidente do Paysandu, Ettinger revela busca pela Série A: 'Subir esse ano e no próximo ano'

Presidente eleito e já trabalhando no Paysandu, Maurício Ettinger está atuando nos bastidores. Ettinger protagonizou uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), dois dias após a eliminação da Série do Campeonato Brasileiro. Confira a entrevista completa do dirigente bicolor:

Avaliação de 2020

"2020 foi um ano muito difícil. Tivemos essa pandemia que nos prejudicou financeiramente, de uma maneira que estamos tentando sobreviver. Fizemos as contas do que nós perdemos de bilheteria, de março pra cá, e durante o quadrangular também se tivesse uma bilheteria a gente estima teríamos entre R$9 a R$10 milhões, ou seja R$9,5 milhões, que nós teríamos colocado hoje em uma situação muito boa. Não estamos com uma situação financeira ruim, porque nós tivemos vendas boas no final do ano. A torcida, como sempre, a torcida muito fiel ajudou, vendemos muita camisa três (camisa negra). Novamente agradeço toda torcida, que sempre podemos contar com a torcida. Chegamos a ter um total de 26 mil pedidos da camisas, já entregamos 20 mil o que nós ajudou a pagar os atletas."

Elenco

"Estamos fazendo reformulações para chegar até o final e com êxito. Desmontando uma parte do elenco. Foi um ano difícil, conseguimos chegar no final. E vamos começar a batalha. Já estamos atrás de executivo e um novo treinador."

Comissão de futebol

"Há uma pequena comissão para gerir: sou eu, Felipe Fernandes e Abelardo Abelha, mais o Leandro e Roger Aguilera que é um grande colaborador."

Executivo de futebol e treinador

"Temos três ou quatro executivos (sondado). Queremos fechar logo. Acredito que semana vem, devemos fechar o técnico."

Jogadores

"Todos vão se reapresentar para cumprir o contrato. Poucos estamos negociando para ficar com a gente. O Nicolas, Collaço, Marlon têm contrato. A ideia é chegar na Copa do Brasil com elenco quase formado. O clube já vem falando com atletas, do Sul, onde estávamos. Mas efetivar só com a anuência dos dois".

Posse

"Dia 26 de janeiro tomo posse oficialmente, por uma questão estatutário. Mas a posse foi dois de janeiro. Temos 90% dos diretores já indicados. O Paysandu não tem dono. "

Centro de Treinamento

"O CT está adiantado. Se não tiver chuva em 30 dias, entrega o campo. Esse ano, a meta é entregar o CT pronto."

Desafios

"O primeiro é entregar o CT, dois ou três campos. O segundo desafio é a estabilidade financeira - trabalhar estritamente dentro do orçamente. O terceiro desafio e importante é subir esse e subir esse ano e subir o outro ano para entregar o Paysandu na elite do campeonato. Precisamos de união."