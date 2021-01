Após fala de presidente do Paysandu, torcida do Remo 'vende' garrafa pet a R$ 50

Após as críticas feitas pelo presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, direcionadas a uma suposta falta de apoio dos torcedores como um dos fatores para o não acesso do time à Série B. Inclusive, ao fazer uma comparação com a torcida do Remo, disse que se o rival 'vender uma garrafa pet a R$50, a torcida compra'.

LEIA MAIS

Pois os torcedores do Leão aproveitaram para brincar com a situação. Um perfil não oficial do clube no Twitter colocou à "venda" uma garrafa pet por R$ 49,99, em alusão à fala de Ricardo Gluck Paul: