VÍDEO: Ex-Paysandu relembra quando pediu meoldy no Fantástico, após marcar três gols na Curuzu

O atacante paraense Rafael Oliveira usou a sua rede social para relembrar os três gols marcados em um rodada do Campeonato Paraense, disputada no dia 20 de janeiro de 2013, quando marcou três gols e pediu música no programa Fantástico, da Rede Globo.

A partida foi contra a equipe do Águia de Marabá, no Estádio da Curuzu e o Papão goleou o Azulão marabaense pelo placar de 6 a 2, com três gols do artilheiro Rafael Oliveira, dois do jogador João Neto e Djalma completou o marcador. No momento de solicitar qual seria a trilha musical de seus gols, Rafael Oliveira pediu o famoso melody “Segura em minha mão”, da banda Batidão.

Na postagem feita em seu Instagram, ele recebeu comentários de vários torcedores e também do goleiro Paulo Wanzeler e do jogador Yago Pikachu, destaque um dos destaques do Brasileirão Série A em 2021 pelo Fortaleza que respondeu: “Animaaaaaaal” com emotions de coração.

Rafael Oliveira é natural de Ananindeua, região metropolitana de Belém e é cria da base do Paysandu. Pelo Papão conquistou o Parazão de 2006 e 2013, além de ter um acesso para a Série B na temporada 2012. Atualmente com 34 anos, seu último clube foi o Botafogo-PB.