Ex-Paysandu, lateral acerta com possível adversário da dupla Re-Pa na Série C

O Brasil de Pelotas-RS, possível adversário da dupla Re-Pa na próxima Série C, anunciou a contratação do lateral-direito ex-Paysandu Netinho, para a temporada de 2022. O jogador, de 27 anos, conquistou o acesso na Série D pelo ABC-RN, mas vai jogar a Terceirona pelo time gaúcho, que foi rebaixado este ano na Segundona.

O paranaense Evaldo Nascimento Lamaur Neto, o Netinho, defendeu as cores do Paysandu em 2020. O lateral fez oito jogos com a camisa alviceleste e marcou um gol, justamente num clássico Re-Pa, pela partida de ida da final do Parazão. O Papão venceu ambas os jogos e Netinho foi campeão paraense pelo clube bicolor.