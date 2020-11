Autor de gol decisivo em título do Parazão não tem contrato prorrogado no Paysandu

O Paysandu informou na tarde desta terça-feira (10) que o lateral direito Netinho não faz mais parte do elenco bicolor para o restante da Série C. O jogador de 26 anos estava conversando com a diretoria sobre a sua renovação, citada pelo executivo de futebol Felipe Albuquerque no Programa Último Lance, do Oliberal.com.

O contrato de Netinho terminou nesta terça e o atleta conquistou o título do Parazão deste ano, inclusive marcando gol na final. Com a camisa alviceleste Netinho atuou em oito partidas e balançou as redes apenas uma vez.

OUTRA SAÍDA

Hoje também encerrou o contrato de Vinícius Leite com o Paysandu. O jogador recebeu uma proposta do Avaí-SC e vai jogar a Série B pelo Leão catarinense.

