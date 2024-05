Escalação do Paysandu: sem Robinho e com Lucas Maia, Hélio define titulares contra o Mirassol

A escalação do Paysandu para a partida deste domingo, contra o Mirassol, está definida. O técnico Hélio dos Anjos promoveu várias mudanças na equipe bicolor e não levou até o interior de São Paulo o meia Robinho, que não aparece nem no banco de reservas. A partida é válida pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro e será disputada no Estádio Municipal de Mirassol, a partir das 16h. Oliberal.com acompanha tudo lance a lance.

As principais novidades são os retornos do zagueiro Lucas Maia - recuperado de lesão - e do lateral Bryan Borges, que retorna de suspensão e está escalado para atuar pelo lado esquerdo do campo. Outra mudança é a entrada do meia Biel no lugar de Robinho, atuando na armação do time.

Confira a escalação completa:

Matheus Nogueira;

Edílson,

Wanderson,

Lucas Maia,

Bryan Borges;

João Vieira

Leandro Vilela

Biel;

Jean Dias,

Edinho,

Nicolas.