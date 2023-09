Em jogo que pode dar acesso ao Paysandu, Botafogo-PB e Volta Redonda duelam no Almeidão

O Paysandu está a um passo de assegurar a promoção para a Série B de 2024 e pode alcançar essa meta sem precisar entrar em campo contra o Amazonas-AM. O Papão enfrenta o Amazonas apenas no domingo (1°), às 17h30, no Mangueirão, em Belém. No entanto, o Papão pode comemorar acesso já no sábado (30), às 19h, caso o confronto entre Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ termine em empate ou se o Botafogo sair vitorioso no Almeidão.

Com 10 pontos na tabela e apenas duas partidas restantes no quadrangular, o Papão abriu uma vantagem de seis pontos sobre o terceiro colocado, que é o Volta Redonda-RJ, com quatro pontos. Qualquer resultado que não seja uma vitória do Voltaço permite ao Paysandu retornar à Segundona.

Em caso de empate, o Volta Redonda somaria cinco pontos, e o Botafogo-PB ficaria com quatro, restando um jogo para ambos, mas nenhum deles ultrapassaria o Papão, que detém 10 pontos. O cenário permanece o mesmo se o clube nordestino vencer o Volta Redonda. O Botafogo-PB somaria seis pontos, o Voltaço permaneceria com quatro, mas nenhum conseguiria superar o Paysandu, que lidera com 10 pontos.

Botafogo-PB

O zagueiro Pedro Carrerete, que não participou da derrota do Botafogo-PB para o Paysandu no último sábado, treinou normalmente durante a semana e retornará à linha defensiva do time alvinegro. Entretanto, o volante Wesley Dias, um dos destaques da equipe na temporada, está suspenso devido ao cartão vermelho que recebeu contra o Papão. Natan Costa provavelmente será o titular em seu lugar.

Volta Redonda

A dupla de zaga titular, composta por Matheus Santos e Marcão, que esteve em campo em praticamente todos os jogos da competição, recebeu o terceiro cartão amarelo e estará suspensa. Dos 23 jogos disputados no campeonato, ambos estiveram presentes em 22 ocasiões. O treinador terá Michel Custório e Marco Gabriel à disposição como zagueiros de origem. Outra alternativa é recuar o volante Bruno Barra, que já atuou como zagueiro em ocasiões pontuais.