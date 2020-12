Em clima de Natal: Paysandu doará presentes a idosos após postagem viralizar

Uma publicação de uma casa de idosos de um município do nordeste do estado chamou atenção nesse final de semana. O Casarão dos Idosos de Santa Maria do Pará fez uma publicação mostrando os idosos segurando um pequeno quadro negro onde estavam seus pedidos de Natal.

O seu Sebastião e o seu Miqueias pediram um boné e uma camisa do Paysandu, respectivamente. Alguns torcedores do Papão começaram a marcar a página oficial do clube em uma rede social, para ajudar os idosos. Os pedidos foram atendidos pelo clube bicolor.

Confira: