Em busca do topo da Série C, Paysandu encara Ferroviário recheado de 'ex-rivais'

O Paysandu terá pela frente, nesta segunda-feira (13), um jogo muito importante para as pretensões da equipe da Série C. A partir das 15h, o Papão encara o Ferroviário, do Ceará, no Cidade Vozão, em Fortaleza. Caso vença, o Paysandu alcançará uma pontuação quase que imbatível, quando se trata de classificação à próxima fase da Terceirona.

Para isso, o Papão precisará superar adversários muito conhecidos. Dois jogadores ex-Remo - Edson Cariús e Dioguinho - estão no time titular do Ferrão. Papão, agora, terá que ficar de olho na "lei do ex-rival", que tem assombrado times paraenses ultimamente.

Para ir em busca da vitória, o Papão carrega uma sequência positiva no campeonato. São quatro jogos sem perder na Série C. No momento, os bicolores estão na vice-liderança do Grupo A, com 24 pontos. Caso vença, além de ficar muito perto da classificação, o Paysandu ainda pode assumir a liderança da chave.

Já o Ferroviário chega para o confronto com uma sequência de muita instabilidade na Série C. A equipe cearense não vence a sete rodadas. O número de vitórias nessa sequência nem é problemático: apenas uma. O que chama atenção é o número de empates. O Ferrão é o time que mais empatou em toda a Terceirona: oito vezes.

Para o duelo, o Papão chega com uma série de desfalques. Os volantes Paulinho e Paulo Roberto vão cumprir suspensão. Já o meia-atacante Marlon, com uma lesão no joelho esquerdo, e o atacante Rafael Grampola, lesionado na coxa direita, não viajaram com o restante da delegação.

Apesar disso, o atacante Rildo está liberado pelo Departamento Médico e pode voltar ao time principal. Outra novidade é que o atacante Tcharlles e o meia Willian Fazendinha, que estão entre os relacionados.

Já no Ferroviário, a grande mudança estará no banco de reservas. Em meio a má fase do time na terceirona, o técnico Francisco Diá pediu demissão. Para o lugar, foi contratado Anderson Batatais, treinador do Ferrão durante boa parte do Campeonato Cearense de 2020.

Ficha técnica:

Ferroviário x Paysandu

Data: 13/09/2021 (segunda-feira)

Hora: 15h

Local: Estádio Cidade Vozão - Fortaleza (CE)

Arbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Assistente 2: Daniel Vidal Pimentel (SE)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Ferroviário: Rafael; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Sousa Tibiri e Emerson Souza; Dioguinho, Adilson Bahia e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Victor Perema, Denilson e Diego Matos; Jhonnatan, Marino e Ruy; Luan Santos, Rildo e Danrlei. Treinador: Roberto Fonseca