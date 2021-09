Resultados ajudam e o Paysandu pode terminar a rodada na liderança da Série C

Tudo dando certo. O Paysandu joga hoje contra o Ferroviário-CE às 15h, no CT do Vozão, no Ceará (CE). O Papão fecha a 16ª rodada e já sabe de todos os resultados dos concorrentes, que acabaram ajudando o clube paraense, que pode terminar a rodada na liderança do grupo A da Série C.

Todos os concorrentes do Paysandu tropeçaram nesta rodada. O Volta Redonda-RJ perdeu de 1 a 0 para o Jacuipense-BA, o Tombense-MG empatou em 0 a 0 com o Floresta-CE, em Minas Gerais (MG) e o Manaus também ficou no 0 a 0 com o Botafogo-PB, na capital amazonense. Com isso o caminho esta livre para o Paysandu chegar ao topo do grupo. Mesmo que ocorra um revés diante do Ferroviário, o Papão continuará no G4 e na segunda posição.

Complicou

O tradicional Santa Cruz-PE está próximo de reviver o pesadelo de voltar a disputar a Série D. O Tricolor perdeu para o Altos-PI, dentro de casa, e permaneceu na lanterna com 11 pontos. Concorrentes direto do Santa somaram pontos e agora a distancia do primeiro time fora da zona seis pontos. Para não ser rebaixado, o time pernambucano precisa vencer os dois jogos contra Tombense (fora) e Botafogo (em casa) e torcer para o Floresta-CE perder as duas partidas diante do Volta Redonda e Jacuipense.