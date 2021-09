Paysandu: com novidades no elenco, técnico garante estreias contra o Ferroviário

Com 24 pontos e na vice-liderança da Série C, o Paysandu encara o Ferroviário-CE, nesta segunda-feira (13), fora de casa. A busca para a consolidação no G4 do grupo A passa por essa partida, já que uma o Papão dá um passo importante na luta pela classificação. O técnico Roberto Fonseca informou que o time terá estreias contra o Ferrão.

Recém-contratados pelo Paysandu, o atacante Tcharlles e o meia William Fazendinha poderão realizar suas estreias com a camisa do Papão. Os dois atletas tiveram os nomes publicados no BID da CBF e estão aptos e poderão jogar pela primeira vez defendendo o Bicolor.

“O treinador precisa ser o motivador, dentro e fora de campo, com motivação, organização e também cobranças. Nós teremos estreias nessa partidas, os jogadores viajaram e estão prontos”, comentou, Fonseca.

Decisão

Para o treinador do Papão, agora é a hora de ter paciência e ser letal durante os jogos, já que faltam apenas três rodadas para o fim da primeira fase.

“Todos os jogos da nossa chave são decisivos. Temos uma reta final difícil, com partidas competitivas, sabemos das nossas dificuldades, mas temos que buscar a pontuação para a consolidação no G4”, disse.

No radar

O Papão ainda não fechou o ciclo de contratações. A diretoria ainda busca um meia e um atacante de lado para fechar o elenco, porém, não está nada fácil a busca por reforços.

“A direção está trabalhando para dar opções para o elenco. Não é fácil trazer jogadores que estão atuando em um escalão maior, como o Sallinas, Leandro Silva, que chegaram, deram conta do recado e estão dando sequência. Com esses jogadores que chegaram aumenta a concorrência interna e faz com que a qualidade acaba se sobressaindo”, comentou.

Fazendo contas

Com a chave toda embolada e com dois jogos para realizar fora de Belém (Ferroviário e Altos-PI), o treinador bicolor projeta trazer pontos na bagagem para a consolidação do Papão no G4.

“Toda vez que vamos jogar fora sempre pensamos na pontuação máxima, mas sabemos também que é preciso trazer pelo menos a pontuação mínima para que possamos dar sequência empatando e ganhando e se continuarmos dessa forma vamos estar no G4 até o final”, finalizou.