Em busca da vitória em cima do Londrina, atacante do Paysandu afirma: 'Nós temos que fazer um jogo inteligente'

O Paysandu tem a missão de quebrar a invencibilidade do Londrina no estádio do Café e conseguir pontuar na quarta rodada do quadrangular final da Série C. Para isso, o time bicolor sabe que precisa ajustar a defesa, que nas últimas partidas tomou seis gols, e continuar com a boa fase do ataque. É o que avalia o atacante Elielton.

“Primeiramente nós temos que fazer um jogo inteligente. Continuar com a seriedade que tem em todos os jogos. Sabemos da dificuldade. Mas nosso time está consciente. A gente tomou alguns gols nessa fase do campeonato. Muito das vezes é porque a gente tenta propor muito o jogo e as vezes ficamos expostos mas nosso ataque tem funcionado bastante e procurado ajudar. Estamos procurando nos entrosar e corrigir os erros para não sofrer os gols e dar sequência nas nossas vitórias porque está perto do nosso objetivo. É continuar focado e manter a serenidade que no final vamos conseguir um bom resultado”, afirmou.

Vice-líder do grupo D, o Paysandu tem seis pontos. Se vencer o Londrina, vai chegar aos nove pontos e precisaria de um empate no Re-Pa para conseguir o acesso. A possibilidade de ir para a Série B em 2021 vem animando a torcida. Só que o elenco bicolor tenta não se empolgar e comemorar só depois que a competição estiver no fim.

“A gente tem procurado manter o foco. A gente acompanha mais pelas redes sociais. Até porque na pandemia não tem contato na rua com os torcedores. A euforia fica para torcida e aqui estamos com foco, trabalhando sério e procurando assimilar o que o professor tem nos passado e comemorar na hora certa. Sabemos que estamos perto. Com calma e tranquilidade vamos conseguir”, explicou Elielton.

A partida entre Londrina e Paysandu será às 20 horas de segunda-feira (4), no estádio do Café, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.