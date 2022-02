Elias ressalta dificuldades de possível chuva no clássico, mas afirma: 'importante é fazer gol'

Em seis jogos pelo Paysandu, o goleiro Elias Curzel sofreu apenas um gol, enquanto seus companheiros balançaram as redes adversárias por 12 vezes, conferindo até o momento a campanha mais ofensiva de todo Parazão. Parte desse mérito recai diretamente sobre o goleiro Elias Curzel, que tem ajudado o Paysandu a seguir no topo do grupo A, com 13 pontos e um jogo a menos.

“Acredito que é um momento muito bom que eu vivo aqui no Paysandu. Graças a Deus conquistei esse espaço para estar nesses jogos e ajudar o time. Mais importante que isso, entrando nos jogos e não tomando gol. É claro que isso passa por todo time, a entrega de todos, nada mais é do que um reflexo do bom momento no time”, acredita o arqueiro.

Na avaliação do goleiro, o elenco bicolor tem a seu favor o bom entendimento entre os atletas, além da força da torcida. “Existe um entrosamento entre todos. Por se tratar de um elenco novo, parece que já jogamos juntos por muito tempo, isso conta muito. Os jogos estamos acontecendo e o time está evoluindo. Isso conta muito, porque a confiança aumenta e é crucial para o desempenho no campeonato”.

Desde o início da competição, o Paysandu ainda não jogou na chuva, apesar de ter enfrentado gramados bem castigados em dias secos. Como uma possibilidade latente, o camisa 1 do Papão já estuda outras formas de jogo, caso São Pedro resolva dar o ar da graça. “A gente não teve esse jogo embaixo de chuva, mas já treinamos muito. Ser acontecer, talvez mude um pouco o jeito de jogar, e se vier mesmo, estamos preparados para enfrentar o adversário em qualquer clima”, garante, sem esquecer que as dificuldades em dias de chuva são para ambos.

“A gente acaba sendo prejudicado nessa questão por conta dos gramados, mas é se adaptar, pois se é ruim pra gente é ruim pra eles também. As vezes num campo que não temos opção do contra-ataque rápido fazemos a ligação direta. O importante é fazer o gol”, encerra.