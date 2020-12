Eleição no Paysandu é marcada por confusão entre torcida uniformizada e seguranças do clube

A eleição do Paysandu que culminou com o candidato Maurício Ettinger, eleito presidente do clube para os próximos três anos, foi marcada por confusão e invasão da sede social do Papão, na Avenida Nazaré. Membros de uma torcida uniformizada do clube, que não aceitaram o resultado, foram para cima dos seguranças e alguns conseguiram invadir o local. O repórter fotográfico de OLiberal Cristino Martins registrou a confusão.

ASSISTA

LEIA MAIS

Maurício Ettinger é eleito novo presidente do Paysandu para o biênio 2021-2022

Saiba como foi a eleição do novo presidente do Paysandu