Maurício Ettinger é eleito novo presidente do Paysandu para o biênio 2021-2022

O presidente do Paysandu para o biênio 2021-2022 será o engenheiro e empresário Maurício Ettinger, de 61 anos. Ele é atual vice-presidente do clube e estava encabeçando a chapa 'União Fiel'. Luiz Felipe Fernandes será o vice-presidente de Operações e Abelardo Ferreira Serra será o vice-presidente de Planejamento do clube. A posse será em janeiro.

Maurício venceu por 348 votos. A chapa 'Raiz' de Luiz Omar Pinheiro, de 62 anos, recebeu 296 votos. LOP, como é conhecido, buscava voltar à presidência do Bicola, após ter sido o mandatário entre 2008 e 2012.

Saiba como foi a eleição do novo presidente do Paysandu

Eleição

De 1138 aptos para votar, 644 associados, entre remidos, proprietários, beneméritos e grandes beneméritos, votaram nos novos integrantes para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia Geral e Presidência do clube. A votação ocorreu na sede social do Paysandu, localizada na avenida Nazaré.

A votação iniciou às 16 horas e terminou às 21 horas. No entanto, a apuração demorou mais que o previsto. Foram quase duas horas até a divulgação do vencedor do pleito. Das cinco urnas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), uma apresentou problema e precisou ser substituída pelos votos manuais. Um dos motivos para o atraso na apuração.

A cada parcial o clima era de apreensão na sede social do Paysandu. Na primeira urna, LOP ficou na frente, com 28 votos a 26. Mas, a partir da segunda, Maurício que assumiu a liderança. No final, venceu por 348 contra 296. A diferença foi de 52 votos.

“A gente fez uma demonstração de democracia muito boa. As duas chapas juntas. Sinal de que será só união daqui para frente. O futebol não irá mudar até o final da Série C, mas a partir de janeiro, iremos estruturar”, afirmou Maurício Ettinger.

Assembleia Geral

O atual presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, vai assumir somente em 2021 o comando da Assembleia Geral do clube. Manoel Acacio Bastos de Almeida Silva que assumiu a presidência. Antes era o primeiro vice-presidente da AG na chapa. Daniel de Oliveira Sobrinho é o outro vice-presidente, Bernardo Albuquerque de Almeida será o primeiro secretário e Thiago Velasco Guimaraes Silva será o segundo secretário.

Conselheiros

Para o Conselho Deliberativo (Condel), 64 candidatos concorreram a 25 vagas. Os três mais votados do Condel foram Ieda Cristina Almeida, atual vice-presidente de gestão, Leandro Pantoja Pereira e Benedito Ruy Santos Cabral.

A nova Mesa Diretora do Condel será escolhida só depois. Em geral, a votação é imediata com os novos eleitos. Pelo adiantado da hora, porém, esta eleição não foi possível.

O Conselho Fiscal elegeu ainda cinco conselheiros, sendo dois contadores e três não contadores.

Confusão

Apesar da votação ter ocorrido sem problemas e só com essa demora na apuração, no final foi registrado um tumulto. Torcedores que não aceitaram o resultado da eleição invadiram a sede social e brigaram com os seguranças. A polícia que estava no local não foi suficiente para conter a briga. Só depois de 20 minutos, que os torcedores deixaram o local.

Veja como ficou a formação do novo comando do Paysandu para o biênio 2021-2022:

Diretoria Executiva

Carlos Maurício Carpes Ettinger – presidente

Luiz Felipe Fernandes – -vice-presidente de Operações

Abelardo Ferreira Serra – vice-presidente de Planejamento

Mesa diretora da Assembleia Geral

Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul – presidente*

Manoel Acacio Bastos de Almeida Silva – primeiro vice-presidente

Daniel de Oliveira Sobrinho – segundo vice-presidente

Bernardo Albuquerque de Almeida – primeiro secretário

Thiago Velasco Guimaraes Silva – segundo secretário

Novos Integrantes do Conselho Deliberativo

Ieda Cristina Almeida – 156

Leandro Pantoja Pereira – 126

Benedito Ruy Santos Cabral – 118

Arnaldo Dopazo Antonio Jose – 117

Arlindo José Guimarães Bastos – 110

Luis Augusto Lima Oliveira Junior – 104

Sergio Francisco da Costa Junior – 92

Igor Viggiano Marques – 87

Humberto Victor Pereira de Souza – 86

Daniel Correia Raiol Junior – 80

Katia Nazaré Teixeira Rodrigues – 75

Adriano Bezerra Martins – 74

Carlos Tadeus Santos Matos da Cunha – 73

Celso Diogo Couceiro – 73

Frederico Miglio Neiva – 65

Fabio José Silva Rayol – 62

Alberto Lopes Maia Neto – 60

Marcelo Jimmy Neves Maciel – 60

Marco Antonio da Silva Pereira – 58

José Silvério Nunes da Fonseca – 57

Bruno Marcel Conceição Soares – 56

Jorge Faciola de Sousa Neto – 56

André Martha Tavares – 53

Abibe Ferreira Junior – 50

Abilio Diogo Couceiro Filho – 50

Conselho Fiscal

Romulo Raposo Silva – 260

Alemar Dias Rodrigues Junior – 175

Artur do Amaral Semblano Junior – 169

Reginaldo Bentes dos Santos – 152

José Ricardo Costa – 144

*Ricardo Gluck Paul vai assumir apenas em janeiro a presidência da AG