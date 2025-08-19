Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 O Liberal 19.08.25 21h25 O Paysandu já garantiu dois reforços para a sequência da Série B, mas a data da apresentação ainda não está definida. Segundo o executivo de futebol, Frontini, os atletas disputam atualmente a fase final da Série C e assinaram pré-contrato com o clube. Caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Temos dois pré-contratos assinados, mas são jogadores que estão jogando a Série C. Se o time classificar, possivelmente não vêm agora, vêm ano que vem. Foi o movimento que fizemos por achar os atletas interessantes e decidimos correr esse risco”, explicou Frontini. O dirigente afirmou que a espera é justificável diante da qualidade dos atletas. “Vale a pena correr o risco. São jogadores que a gente acredita que podem agregar muito ao grupo”, acrescentou. Transfer ban perto do fim Enquanto aguarda a definição da Série C, o Paysandu também está próximo de resolver a principal pendência que travava qualquer movimentação no mercado: o transfer ban da Fifa. O bloqueio foi imposto em junho por causa da dívida com o Torreense, de Portugal, referente à compra do lateral Keffel. De acordo com Frontini, a verba do governo do Pará, prometida no fim de semana pelo governador Helder Barbalho, já foi depositada nesta terça-feira (19). Assim que o recurso entrar na conta do clube, o débito será quitado e o Papão ficará livre para registrar reforços. “Uma situação que vai ser resolvida nas próximas horas. A gente teve um apoio do governador que foi fundamental para conseguir sacramentar essa situação delicada”, afirmou o dirigente. Mercado aquecido na reta final Frontini contou que as negociações vinham sendo conduzidas de forma cautelosa, mas ganharam ritmo nos últimos dias diante da proximidade da liberação. O executivo acredita que o melhor momento da janela de transferências — que fecha no dia 2 de setembro — é justamente a reta final. “A partir do momento que recebemos essa notícia, voltamos aos contatos. Retomamos as conversas, algumas em andamento, alguns atletas preferiram acertar com outros clubes, o que é normal, mas temos até o dia 2 pra trabalhar incansavelmente e trazer os reforços. Acredito que na última semana da janela é onde tudo acontece”. Palavras-chave paysandu série b 