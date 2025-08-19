Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

O Liberal

O Paysandu já garantiu dois reforços para a sequência da Série B, mas a data da apresentação ainda não está definida. Segundo o executivo de futebol, Frontini, os atletas disputam atualmente a fase final da Série C e assinaram pré-contrato com o clube. Caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Temos dois pré-contratos assinados, mas são jogadores que estão jogando a Série C. Se o time classificar, possivelmente não vêm agora, vêm ano que vem. Foi o movimento que fizemos por achar os atletas interessantes e decidimos correr esse risco”, explicou Frontini. 

O dirigente afirmou que a espera é justificável diante da qualidade dos atletas. “Vale a pena correr o risco. São jogadores que a gente acredita que podem agregar muito ao grupo”, acrescentou. 

Transfer ban perto do fim 

Enquanto aguarda a definição da Série C, o Paysandu também está próximo de resolver a principal pendência que travava qualquer movimentação no mercado: o transfer ban da Fifa. O bloqueio foi imposto em junho por causa da dívida com o Torreense, de Portugal, referente à compra do lateral Keffel. 

De acordo com Frontini, a verba do governo do Pará, prometida no fim de semana pelo governador Helder Barbalho, já foi depositada nesta terça-feira (19). Assim que o recurso entrar na conta do clube, o débito será quitado e o Papão ficará livre para registrar reforços. 

“Uma situação que vai ser resolvida nas próximas horas. A gente teve um apoio do governador que foi fundamental para conseguir sacramentar essa situação delicada”, afirmou o dirigente. 

Mercado aquecido na reta final 

Frontini contou que as negociações vinham sendo conduzidas de forma cautelosa, mas ganharam ritmo nos últimos dias diante da proximidade da liberação. O executivo acredita que o melhor momento da janela de transferências — que fecha no dia 2 de setembro — é justamente a reta final. 

“A partir do momento que recebemos essa notícia, voltamos aos contatos. Retomamos as conversas, algumas em andamento, alguns atletas preferiram acertar com outros clubes, o que é normal, mas temos até o dia 2 pra trabalhar incansavelmente e trazer os reforços. Acredito que na última semana da janela é onde tudo acontece”. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

OLHA O PIX!

Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira

Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão

19.08.25 21h12

DESPEDIDA

Luan Freitas deixa o Paysandu em meio a Série B e retorna ao Fluminense

Luan chegou à Curuzu no início de 2024, disputou 48 partidas com a camisa alviceleste e conquistou quatro títulos

19.08.25 19h32

Futebol

Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos

Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos ao lado de Juventude e Santos

19.08.25 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores

20.08.25 0h02

FUTEBOL

Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção

Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque

19.08.25 10h08

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

ELE FICA

António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão

Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco

18.08.25 19h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda