Diretores de Paysandu e FPF debatem com CBF erro da arbitragem na partida pela Copa Verde

A Federação Paraense de Futebol, representada pelo presidente Adelcio Torres, solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma reunião por meio de vídeo conferencia na tarde desta quinta-feira (04) para tratar sobre a partida Manaus e Paysandu, pela Copa Verde, realizada na tarde da última quarta-feira (03).

A reunião teve como palco o estádio da Curuzu. No entanto, ainda não foi informado deliberações. Participaram, além do presidente da FPF, o vice presidente da Federação Maurício Bororó, o diretor de competições da FPF, Del Filho, além do presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, e dos vice presidentes Abelardo Serra e Felipe Fernandes. O advogado contratado pelo Paysandu, Marcelo Jucá, também marcou presença. Pela CBF, estiveram online o secretário geral Walter Feldman, o presidente da Comissão de Arbitragem Leonardo Gaciba e sua equipe.