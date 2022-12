Depois de assinar com o Água Santa para 2023, Patrick Brey se despede do Paysandu; veja mais

O lateral-esquerdo Patrick Brey já deixou a capital paraense em direção ao estado de São Paulo, onde terá o seu novo desafio na carreira, desta vez vestindo a camisa do Água Santa, que vai disputar a Série A1 em 2023. Brey não renovou o contrato de empréstimo e deixa o Papão após 41 jogos, dois gols e o título da Copa Verde na bagagem.

O atleta de 25 anos estava no radar bicolor para continuar em 2023, mas a negociação com o Triestina, da Itália, que detém os direitos federativos do atleta, acabou fechando com o Águia Santa, do interior paulista. Através do Instagram, o atleta agradeceu o carinho da torcida e oficialmente encerrou o ciclo na Curuzu.

“Hoje se encerra minha passagem pelo Paysandu. Queria agradecer pela oportunidade de ter vestido essa camisa durante toda a temporada de 2022, uma etapa vitoriosa, de luta e de conquista. Agradeço também pelo apoio e carinho dessa torcida maravilhosa, vocês são foda! Podem ter certeza, sempre dei o meu melhor por esse grande clube. Estarei sempre na torcida”, escreveu.