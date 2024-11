Defesa de Hélio dos Anjos diz que não vai se pronunciar sobre processo contra o Paysandu

Após o processo judicial movido por Hélio dos Anjos contra o Paysandu se tornar público, a defesa do treinador afirmou que irá se pronunciar sobre o caso. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, a advogada do ex-técnico do Bicola Manoella Molon informou que não vai dar mais detalhes sobre o andamento da ação.

Hélio dos Anjos cobra do Paysandu pagamentos referentes a atrasos de salários, indenização por danos materiais e também morais, além de verbas rescisórias por quebra de contrato, o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e bônus de premiações. Ao todo, o processo corre na Justiça do Trabalho, no valor de R$ 2,6 milhões.

O técnico, que hoje comanda o CRB-AL, deixou o Papão no início de setembro, após uma sequência de resultados negativos. O treinador estava no Bicola desde 2023, quando auxiliou o time a se recuperar na Série C e a conquistar o acesso para a Segundona do Brasileirão.

Após a sua saída, Hélio passou a cobrar o clube pelos atrasos. Como a situação não foi resolvida, o técnico decidiu entrar com a ação. Ainda setembro, a advogada Manoela Molon afirmou que os débitos da equipe com o seu cliente chegavam a 1 milhão. Em resposta, o Paysandu disse não reconhecer o valor apresentado pelo ex-treinador.

O impasse seria justamente o fato do clube não estar de acordo com o cobrado pelo ex-comandante. Na época, a defesa de Hélio dos Anjos afirmou que sugeriu um pagamento parcelado do valor em até um ano. Além disso, a judicialização da situação não era descartada pela defesa, em caso de conseguir o acordo.

Nesta passagem pelo Papão, somando as temporadas de 2023 e 2024, Hélio dos Anjos esteve à frente do time em 61 jogos, conquistou 28 vitórias, sofreu 21 derrotas e teve 12 empates, resultando em um aproveitamento de 52,4%.

Vale destacar que está não é a primeira vez que o treinador coloca um time na justiça. Após ser demitido do Náutico-PE, em 2022, por justa causa, o técnico entrou com um processo contra o clube pela demissão. Em primeira instância, a Justiça do Trabalho foi favorável a Hélio.

No entanto, na decisão de segunda instância, a Justiça reconheceu a demissão por justa causa feita pelo clube pernambucano.