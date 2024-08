De virada, Botafogo-SP vence o Mirassol e empurra Paysandu na tabela da Série B

O Botafogo-SP venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, pela 22ª rodada da Série B. Foi a primeira derrota do Mirassol no estádio José Maria dos Campos Maia.

O time da casa saiu na frente com gol de Fernandinho, que foi expulso minutos depois. Alexandre Jesus e Douglas Baggio marcaram para o Botafogo-SP, garantindo a vitória e ajudando a equipe na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Botafogo-SP subiu para a 14ª posição, com 26 pontos, e abriu seis de vantagem sobre a Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Mirassol caiu para a terceira posição, com 38 pontos, empatado com o vice-líder Santos e dois pontos atrás do líder Novorizontino.

Nesse desenrolar, quem acabou prejudicado foi o Paysandu, que vinha na 14ª posição, mas com a vitória da Pantera, o Papão desceu um lugar e agora é o 15º, com 25. Neste momento, apenas o CRB, com 24, separa os bicolores da zona de rebaixamento, composta por Chapecoense, Brusque, Ituano e Guarani.

Nesta quinta-feira, o Papão volta a campo para enfrentar o Avaí, a partir das 20 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.