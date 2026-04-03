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De aposta discreta a peça-chave: Caio Mello se firma e vira pilar do Paysandu

Volante ganha espaço, decide em jogos importantes e cai nas graças da torcida às vésperas da estreia na Série C

O Liberal

O Paysandu ganhou, neste início de temporada, mais uma peça consolidada no elenco. O volante Caio Mello, que chegou ao clube sem grande repercussão, rapidamente conquistou espaço e hoje aparece como titular sob o comando de Júnior Rocha, além de ter caído nas graças da torcida bicolor pelo desempenho regular e participação em momentos decisivos.

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O jogador, que provavelmente será titular na estreia da Série C, contra o Volta Redonda, foi um dos destaques na campanha do título paraense, marcando um dos gols na final contra o Clube do Remo. Na Copa do Brasil, também deixou sua marca e contribuiu diretamente para a classificação da equipe, em um cenário que reforça sua importância dentro do elenco. Com sequência de jogos e confiança, Caio Mello se firmou como um dos nomes de referência no meio-campo do Papão.

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Em meio ao bom momento coletivo, o volante destaca o ambiente interno como um dos fatores para o desempenho da equipe. “Acredito muito na união desse grupo. Essa alegria e o clima leve no dia a dia têm nos ajudado a buscar bons resultados. Sobre a questão individual, tenho metas claras, porém o acesso viria para coroar mais uma excelente Série C”, afirmou.

O jogador também ressaltou o peso da temporada para o clube, que tem na Série C seu principal objetivo no ano. “A Série C hoje é a principal competição para o clube, e estamos muito focados na busca desse acesso. A sensação é de honra por vestir essa camisa e saber que estou representando uma torcida tão apaixonada”, disse.

Com participação direta em gols e presença constante entre os titulares, Caio vive seu melhor momento desde que chegou ao clube. “Estou vivendo um momento muito bom, me sentindo à vontade para jogar e tendo bons números. Acho que isso ajuda muito dentro de campo”, completou.

O Paysandu estreia na Série C neste domingo (5), fora de casa, contra o Volta Redonda Futebol Clube, e deve ter o volante novamente entre os titulares na abertura da competição nacional.

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