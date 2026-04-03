De aposta discreta a peça-chave: Caio Mello se firma e vira pilar do Paysandu Volante ganha espaço, decide em jogos importantes e cai nas graças da torcida às vésperas da estreia na Série C O Liberal 03.04.26 18h25 O Paysandu ganhou, neste início de temporada, mais uma peça consolidada no elenco. O volante Caio Mello, que chegou ao clube sem grande repercussão, rapidamente conquistou espaço e hoje aparece como titular sob o comando de Júnior Rocha, além de ter caído nas graças da torcida bicolor pelo desempenho regular e participação em momentos decisivos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador, que provavelmente será titular na estreia da Série C, contra o Volta Redonda, foi um dos destaques na campanha do título paraense, marcando um dos gols na final contra o Clube do Remo. Na Copa do Brasil, também deixou sua marca e contribuiu diretamente para a classificação da equipe, em um cenário que reforça sua importância dentro do elenco. Com sequência de jogos e confiança, Caio Mello se firmou como um dos nomes de referência no meio-campo do Papão. VEJA MAIS Juninho é apresentado no Paysandu e projeta estreia na Série C Novo centroavante do Papão destaca adaptação a Belém e quer ajudar já no duelo contra o Volta Redonda Marcelo Sant'Ana destaca reconstrução do Paysandu após rebaixamento Executivo aponta retomada de credibilidade, título estadual e foco na Série C como pilares da temporada Em meio ao bom momento coletivo, o volante destaca o ambiente interno como um dos fatores para o desempenho da equipe. “Acredito muito na união desse grupo. Essa alegria e o clima leve no dia a dia têm nos ajudado a buscar bons resultados. Sobre a questão individual, tenho metas claras, porém o acesso viria para coroar mais uma excelente Série C”, afirmou. O jogador também ressaltou o peso da temporada para o clube, que tem na Série C seu principal objetivo no ano. “A Série C hoje é a principal competição para o clube, e estamos muito focados na busca desse acesso. A sensação é de honra por vestir essa camisa e saber que estou representando uma torcida tão apaixonada”, disse. Com participação direta em gols e presença constante entre os titulares, Caio vive seu melhor momento desde que chegou ao clube. “Estou vivendo um momento muito bom, me sentindo à vontade para jogar e tendo bons números. Acho que isso ajuda muito dentro de campo”, completou. O Paysandu estreia na Série C neste domingo (5), fora de casa, contra o Volta Redonda Futebol Clube, e deve ter o volante novamente entre os titulares na abertura da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37