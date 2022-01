Danrlei avalia 'experiência' no Parazão e briga pela titularidade no ataque do Paysandu: 'Não tenho medo'

O atacante Danrlei conhece bem o que é jogar um Campeonato Paraense. Com 26 anos e natural de Baião (PA), o atacante disputou a competição dois anos seguidos no Independente de Tucuruí e sempre com destaque pela boa atuação. No ano passado, a forma de jogar rendeu até o contrato com o Paysandu. Agora em 2022, ele terá a chance de mostrar o talento desde o início da temporada no Papão e espera usar o conhecimento de Parazão para ajudar no primeiro objetivo do ano: o tricampeonato estadual.

“Campeonato paraense é difícil por conta dos gramados, que são pesados, tempo de chuva. E eu tenho muito trabalho dedicação ao clube, torcedor sabe meu estilo de jogo. Muita gente me conhece, sabe que que sou um jogador com vontade não tenho medo de jogar. Podem esperar coisa boa de mim que vou me doar ao máximo no Paysandu”, afirmou o jogador, que deixa a questão da titularidade para o treinador Márcio Fernandes, mas sem deixar de lado a admiração por jogadores conhecidos no futebol nacional.

“Temporada começa bem. Fico feliz em jogar ao lado do Henan, Toscano, jogadores experientes. Mas a vaga de titular fica a critério do treinador Tem vários jogadores experientes e rodados pelo Brasil e eles vão ajudar a gente. Trabalhando vamos conquistar nossos espaços e objetivos: ser campeão estadual e conquistar o acesso”, afirmou o atacante que está em Barcarena junto com o restante do elenco em preparação para a temporada 2022.

Agenda

A estreia do Paysandu no Parazão será no dia 26 de janeiro (quarta-feira), às 20 horas, na Curuzu, contra o Bragantino, com transmissão pré e pós jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com.