Copa Verde: Paysandu divulga relacionados para reestreia do interino Wilton Bezerra

Em meio à disputa do acesso na Série C, O Paysandu muda a chave para a Copa Verde. O Bicola recebe o Penarol-AM nesta quarta-feira (20), às 20h, em jogo único válido pela segunda fase da Copa Verde, no Estádio Curuzu. Em sua reestreia como técnico interino, Wilton Bezerra divulgou a lista de relacionados.

Desfalques

O Paysandu vai para o jogo com três desfalques. O lateral-direito Marcelo e o lateral-esquerdo Alan Cardoso, ambos com lesão na coxa esquerda, estão em tratamento. O atacante Tcharlles já está recuperado da fratura sofrida na região da costela e foi relacionado. Os demais bicolores não foram chamados por opção da comissão técnica.

Garotos

Nesta terça-feira (19), o treino contou com a presença de jogadores oriundos das categorias de base que também foram relacionados para a partida. É o caso do zagueiro Lucas Marreiros, o lateral-direito Otávio Barros, o lateral-esquerdo Renan Moura e o volante Éric.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a lista de relacionados: Alan Calbergue, Alisson, Bruno Paulista, Claudio Vitor, Elias Curzel, Éric, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Luan Santos, Lucas Marreiros, Mateus Lopes, Otávio Barros, Paulinho, Paulo Ricardo, Rafael Grampola, Renan Moura, Ruy, Tcharlles, Thiago Santos, Victor Sallinas, Willian Fazendinha e Yan.