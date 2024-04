Copa Verde: Paysandu define equipe titular com mudança no gol

O técnico Hélio dos Anjos definiu a equipe titular do Paysandu para o Re-Pa da semifinal da Copa Verde, nesta quarta-feira (10/04), a partir das 20 horas, no Mangueirão.

Para o duelo, o comandante fez uma única mudança em relação ao time que começou o clássico pela final do Parazão, no domingo passado (07/04). Hélio retorna com Diogo Silva, titular no jogo de ida. Os demais repetem a escalação do jogo anterior.

