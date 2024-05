Copa Verde: Ingresso para Vila Nova x Paysandu será R$200 e torcedor brinca: 'É open bar?'

O Paysandu decide o título da Copa Verde diante do Vila Nova-GO, nesta quarta-feira (29), às 20h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). O Papão venceu o primeiro jogo em Belém por 6 a 0 e, a diretoria do Vila Nova, decidiu colocar o preço do ingresso nos valores de R$200 e R$100. Torcedores questionam a atitude e brincam com a situação nas redes sociais.

O clube goiano publicou em suas redes sociais que os ingressos para a grande decisão da Copa Verde, custará R$200 e R$100 a meia-entrada. Torcedores que estiverem vestidos com a camisa do Vila Nova pagam meia. Nas redes sociais, o anúncio dos ingressos no perfil do Vila Nova ganhou comentários de torcedores, uns questionavam a atitude e outros brincavam com a situação e outros acharam correta a postura da diretoria do Vila Nova

Com a goleada sofrida no primeiro jogo por 6 a 0, o Vila Nova-GO decidiu focar na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, declarou em entrevista que o que ocorreu em Belém foi vergonhoso e que manchou a história dele como mandatário e de sua diretoria, além da tradição do Vila Nova. Bravo disse ainda que o Tigre entrará em campo contra o Paysandu com jogadores que aspirantes, o famoso “Sub-23”.

Para conquistar o tetracampeonato da Copa Verde, o Paysandu pode até perder para o Vila Nova por cinco gols de diferença. Ao Tigre, resta vencer o Papão por sete gols de diferença para levantar uma taça inédita e pouco provável. Outro resultado para o Vila é vencer o Paysandu por seis gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis.