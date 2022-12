Copa do Mundo de 2022: Técnico do Paysandu diz que hexa pode valorizar profissionais do Brasil

Um possível título do Brasil na Copa do Mundo de 2022 pode ser um ponto de virada para profissionais do esporte no país. Pelo menos é o que acredita o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. De férias do Bicola, depois de vencer a Copa Verde nesta temporada, o treinador conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal sobre o Mundial do Catar e se disse confiante com a Seleção Brasileira.

Segundo Márcio, um título brasileiro colocaria o futebol nacional em mais evidência no mundo. Dessa forma, os profissionais que trabalham com o esporte no país - como jogadores e comissão técnica - passariam a ser mais valorizados.

"Vejo o Brasil com um nível muito bom, com condições de ser campeão. É o que nós esperamos, para que a gente possa valorizar os profissionais daqui, já que nossa política recente tem sido valorizar o que vem de fora. Esperamos que a Seleção traga esse título pra gente, para que a gente fique muito mais valorizado", explicou.

Treinador critica nível técnico

Apesar das partidas emocionantes na rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo, Márcio Fernandes avaliou mal o nível técnico do torneio. Segundo ele, as seleções superfavoritas têm entregado o desempenho prometido, mas as equipes de segundo escalão apresentaram partidas abaixo do esperado.

"Acho que as grandes seleções mantiveram um nível bom, mas as seleções menores tiveram um nível técnico fraco, poderia ter sido melhor. A seleção do Catar, por exemplo, foi muito fraca. Isso fez com que, no todo, o nível da competição caísse. Mas, quando jogavam as seleções principais, o nível era alto. Os melhores times estão muito fortes", disse.

Lesão de Neymar

Márcio Fernandes quando treinou o Santos (Divulgação)

Hoje no Paysandu, Márcio Fernandes já treinou Neymar, o camisa 10 da Seleção Brasileira. O fato ocorreu em 2009, quando o treinador comandou o Santos, time que revelou o craque brasileiro.

Desde a estreia contra a Sérvia, Neymar está contundido. Na partida, o atacante torceu o tornozelo e teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. O atleta, então, corre contra o tempo para ficar fisicamente bem até o fim da Copa do Mundo.

Questionado sobre como a lesão de Neymar pode afetar o ânimo do Brasil, Márcio disse que é importante a realização de uma gestão de elenco neste momento. Segundo ele, a comissão técnica brasileira deve exaltar a motivação dos jogadores que disputam o Mundial, para que o desempenho da equipe não caia de rendimento.

"[O Neymar] é um dos melhores jogadores do mundo. Toda equipe sentiria essa falta. Esperamos que logo ele possa estar presente e que a Seleção volte a ter a confiança de demonstrar um grande futebol. Sobre a motivação dos jogadores, todos que estão em campo devem estar motivados. Eles representam um país e isso é a maior motivação possível".