Contra o Altos, Paysandu busca se aproximar da classificação na Série C

Há quatro jogos sem perder, o Paysandu busca se afirmar no grupo dos oito clubes que avançam para a segunda fase da Série C do Brasileirão. Para isso, o Papão volta a campo neste domingo (6), às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Altos x Paysandu: desfalques e retornos do Papão

Para o duelo contra o Altos, que abre a 15ª rodada na lanterna da Terceirona, o Paysandu tem algumas confirmações. O zagueiro Wellington Carvalho retorna ao time titular, após se recuperar de lesão. Desde a estreia, no triunfo contra o Amazonas, o jogador tem sido considerado titular da equipe.

Wellington Carvalho é uma das opções do técnico Hélio dos Anjos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Por outro lado, mesmo com o retorno de Edílson, que estava suspenso, Anílson deve permanecer como a primeira opção da lateral-direita. O jogador ganhou a concorrência na posição. O próprio técnico bicolor, Hélio dos Anjos, admitiu que o defensor foi um pedido dele para o Paysandu. A outra peça seria Nino Paraíba, que foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias, por causa do envolvimento com o caso de manipulação de apostas.

No ataque, Gustavo Custódio deve receber uma oportunidade no ataque, no lugar de Vinícius Leite, que foi substituído no intervalo do empate contra o América-RN. Gustavo comentou sobre a ascensão bicolor nas últimas rodadas.

Gustavo Custódio deve ser titular no ataque do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

“O Paysandu é um time muito grande e não podemos deixar passar a oportunidade de classificar e subir. Quando cheguei, nós estávamos em 15º quando, agora estamos em oitavo. Faltam quatro jogos em busca da classificação. O pior já passou", disse Custódio.

Altos x Paysandu: escalações

A próxima partida do Paysandu, contra o Altos-PI, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

Altos x Paysandu

Camapeonato Brasileiro Série C – 16ª rodada

Local: 06/08/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Lindolfo Monteiro

Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Adilson Rodrigo dos Santos (MT)

Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Provável escalação do Altos

Rafael Mariano; Raul Cardoso, Lucas Souza, Marcelo Sousa e Vinícius Paiva; Dieguinho e Lucas Bessa; Rodrigo Fumaça, Manoel, Yan Philippe e Mikael. Técnico: Cristiano Bassoli.

Provável escalação do Paysandu

Matheus Nogueira; Anílson, Paulão, Wellington Carvalho e Eltinho; Jacy Maranhão, João Vieira, Robinho; Mário Sérgio, Gustavo Custódio e Nicolas Careca. Técnico: Hélio dos Anjos.