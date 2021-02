Confirmado: Paysandu anuncia seu novo 'maestro'; assista vários lances de Ruy, novo meia bicolor

O meia Ruy é o novo contratado do Paysandu. O ex-jogador do Náutico-Pe foi sondado pelo clube há quase 10 dias, como revelou à reportagem com exclusividade. O acordo só foi concluído na tarde desta quarta-feira (24), com interferência significativa do atual executivo de futebol bicolor, Ítalo Rodrigues.

Ruy tem 32 anos e é paulista. Tem como pé preferencial o esquerdo, o que em geral significa uma habilidade acima da média. Ruy tem vários clubes tradicionais no currículo, sendo que os principais são Coritiba, Vitória-BA e Náutico-PE.

Assista lances da carreira do atleta:

Leia mais:

Paysandu confirma acordo com novo camisa 10; reportagem apurou que se trata de Ruy, ex-Náutico