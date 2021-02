Paysandu confirma acordo com novo camisa 10; reportagem apurou que se trata de Ruy, ex-Náutico

Por meio de uma postagem, o Paysandu confirmou que já tem acerto consolidado com um novo camisa 10. Pelo que a reportagem apurou, trata-se de Ruy, ex-jogador do Náutico-PE. O anúncio será consolidado a qualquer momento. Ruy, inclusive, acertou a sua rescisão contratual com o Náutico, nesta quarta-feira (24). Havia pend~encia, aparentemente, sanadas com o clube atualmente comandado por Hélio dos Anjos.

Veja a postagem bicolor:

🔟 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) February 24, 2021

Em tom de brincadeira, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, também usou o seu microblog Twitter para postar o acordo.