Com 17 jogadores para Supercopa, Paysandu terá 3 desfalques e aguarda estrangeiros; veja a lista

O Paysandu busca ter o máximo de atletas aptos para a disputa da grande final da Supercopa Grão-Pará, neste domingo (12), às 17h, no Mangueirão. A decisão diante da Tuna Luso Brasileira vale a primeira taça da temporada 2025. O clube informou que possui 17 jogadores regularizados para a partida, porém, três já estão vetados e não irão participar da decisão, além de ainda aguardar mais regularizações nesta sexta-feira (10).

Até o momento o clube dois goleiros aptos para jogar. O primeiro é Iago Hass, que foi terceira opção no gol bicolor na última temporada, além de Alisson, que foi anunciado na última quinta-feira (9) e que estava na Série A com o Criciúma-SC. O clube ainda aguarda as possíveis regularizações do goleiro Matheus Nogueira, além dos jogadores estrangeiros Joseph Espinoza, Pedro Delvalle e Matías Cavalleri.

Para o confronto diante da Tuna Luso, o Paysandu confirmou que três jogadores não poderão atuar e são cartas fora do baralho. Os atletas Valdo, Marlon e o atacante Rossi, estão vetados e não estarão na relação para o jogo por conta das regularizações.

Veja a lista de atletas que já estão regularizados

Goleiros : Alisson e Iago Hass

: Alisson e Iago Hass Laterais : Bryan, Edílson, Kevyn e PK

: Bryan, Edílson, Kevyn e PK Zagueiros : Quintana, Luan e Iarley

: Quintana, Luan e Iarley Meio-campistas : Vilela, Vargas, Giovanni, Juninho e Kauã Hinkel

: Vilela, Vargas, Giovanni, Juninho e Kauã Hinkel Atacantes: Marcelinho, Borasi e Nicolas

Atletas que devem entrar no Boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta

Matheus Nogueira,

Joseph Espinoza,

Pedro Delvalle,

Matías Cavalleri

Atletas fora da final da Supercopa Grão-Pará

Valdo,

Marlon,

Rossi