Com três mudanças, Paysandu está escalado para o jogo contra o Vila Nova-GO

O Paysandu está escalado para enfrentar o Vila Nova-GO, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Para a partida, disputada no estádio OBA, em Goiânia, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, realizou mudanças na equipe titular. Lucas Maia, Ruan Ribeiro e Leandro Vilela entram no time nos lugares de Wanderson, Nicolas e Val Soares.

VEJA MAIS

Uma dessas mudanças, no entanto, ocorre por lesão. Nicolas, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão na partida contra o Novorizontino-SP, rodada passada, e não foi relacionado para o jogo. Ruan Ribeiro, portanto, ocupa a posição na onzena titular.

As outras duas mudanças ocorrem por opção técnica. Lucas Maia volta ao time após cumprir suspensão e fica no lugar de Wanderson. Já Leandro Vilela, titular durante quase toda a campanha do Paysandu na Série B, volta à equipe principal após ir para o banco na última rodada.

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam logo mais, às 21h, e a partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.