Com Rossi fora e Nicolas no banco, Paysandu está escalado para enfrentar o Operário-PR

O técnico Luizinho Lopes definiu os titulares do Paysandu para a partida contra o Operário-PR pela 4ª rodada da Série B 2025. Em relação ao último jogo, que foi contra a Chapecoense-SC, o treinador bicolor promoveu cinco mudanças. O atacante Rossi foi vetado pelos médicos com dores na coxa. Já o atacante Nicolas, que constantemente é titular, hoje está entre os reservas. A bola rola às 16h, no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa-PR.

CONFIRA A ESCALAÇÃO!

