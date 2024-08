Com retornos de Nicolas e Quintana, Paysandu está escalado para jogo contra o Santos

O Paysandu está escalado para a partida contra o Santos-SP, pela Série B. Para a partida, o técnico do Papão, Hélio dos Anjos, efetuou várias mudanças na equipe titular. Entre as novidades, estão o retorno de Quintana e Nicolas, que estavam lesionados.

Além da dupla, Hélio dos Anjos promoverá a estreia de Matheus Trindade e Borasi na equipe titular. Os jogadores já haviam atuado por alguns minutos com a camisa do Papão, mas sempre saindo do banco de reservas.

Paysandu e Santos se enfrentam logo mais, às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada da Segundona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.