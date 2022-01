Com restrições, Paysandu divulga portões abertos para treino na Curuzu

O Paysandu divulgou nas redes sociais que o treino de domingo (9), às 10h, na Curuzu, será de portões abertos. No entanto, há restrições. De acordo com o clube, não é permitido o acesso de crianças, gestantes e lactantes, além de quem tomou apenas uma dose da vacina. Além disso, para entrar, é preciso a carteirinha de comprovação das duas doses, além de 1kg de alimento não perecível.

O treino será o último em Belém, antes do Papão viajar a Barcarena para realizar a pré-temporada. Segundo o coordenador técnico Paysandu, Ricado Lecheva, o elenco deve ficar no município até o dia 22 de janeiro - e voltar à capital paraense às vésperas da estreia no Parazão.

Vale lembrar, o Paysandu, atual bicampeão estadual, estreia no Campeonato Paraense no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Bragantino, às 20h, na Curuzu. Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2022 no portal OLiberal.com.